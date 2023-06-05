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· Полина Модестова

Увеличат число посадочных мест: в Казани выполнят ремонт 19 школьных столовых

В Казани к новому учебному году 2023-2024 отремонтируют еще 19 школьных столовых
Увеличат число посадочных мест: в Казани выполнят ремонт 19 школьных столовых

Администрация Казани

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В Казани к новому учебному году будет отремонтировано 19 школьных столовых, благодаря чему количеству посадочных мест будет увеличено на 456. Помимо этого, в четырех строящихся школах появится еще 2,9 тысячи мест. Всего к 1 сентября в городе будет работать 264 школьные рестораны, что составляет 88% от общего числа столовых.

Главы районов вместе с сотрудникам Департамента продовольствия и социального питания Казани будут проверять ход ремонта в столовых. В планах - завершить их к середине августа 2023 года. Средства на проведение работ выделяются по решению Раиса РТ Рустама Минниханова из бюджета республики по программе реализации бесплатного горячего питания для младших классов. В 2023 годы на эти меры было направлено 220 миллионов рублей.

Отметим, что модернизация подразумевает под собой обновление и замену сетей электроснабжения, канализации, водоснабжения, системы вентиляции, а также большой объем отделочных работ.

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