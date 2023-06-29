Упал прямо на прохожего: в Казани из окна выпал молодой мужчина

В Казани на улице Баки Урманче из окна выпал молодой мужчина на случайного прохожего

В Казани из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Как сообщает телеграм-канал "Казань News", публикуя видео с местра происшествия, человек упал прямо на прохожего, который в этот момент двигался по улице Баки Урманче.

Не сообщается, какой это дом, а также - с какого этажа выпал человек. Известно лишь, что при падении мужчина ударился о карниз, после чего упал на прохожего, которых проходил около дома.

Как сообщает Inkazan, ссылаясь на информации из управления здравоохранения Казани, мужчина, который выпал из окна, скончался еще до приезда скорой помощи. Пострадавший же, на которого упал погибший, был доставлен в травмоцентр.