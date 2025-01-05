УНИКС взял седьмую победу подряд в лиге ВТБ, выиграв «Зенит»

Казанский УНИКС выиграл у питерской команды «Зенит» со счётом 75:71 в матче Единой лиги ВТБ. Этот выигрыш стал седьмым подряд.



Самым отличившимся участником стал защитник УНИКСа Маркос Найт, который вместе с партнёром по команде Девоном Акун-Перселлом набрал по 18 очков. У «Зенита» лучший показатель продемонстрировал Денис Захаров, забивший 17 очков.



Игра началась с травмы защитника «Зенита» Трента Фрейзера, который покинул площадку после трёх минут игры и больше не вернулся.



Это уже вторая победа УНИКСа над «Зенитом». До этого татарстанцы выиграли соперников в гостях с минимальным отрывом в три очка — 79:76. Однако в начале осени УНИКС проиграл «Зениту» на домашнем паркете со счётом 84:87.



Итоговый счёт матча: УНИКС — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:71 (16:22, 24:19, 18:12, 17:18).