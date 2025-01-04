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УНИКС проведёт матч в Казани с «Зенитом»

5 января в 15:00 в "Баскет-Холле" УНИКС встрети...

unics.ru

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5 января в 15:00 в "Баскет-Холле" УНИКС встретится с "Зенитом". Эти клубы уже доказали своё мастерство, став чемпионами Единой Лиги ВТБ: УНИКС взял золото в 2023 году, а "Зенит" — в 2022-м. И теперь они снова претендуют на лидерство.

Последняя игра между ними состоялась 18 декабря в Санкт-Петербурге, и тогда УНИКС выиграл со счётом 79:76. После этого казанцы одержали две победы, одна из которых стала рекордной по количеству набранных очков — 117 в игре с МБА. "Зенит" тоже был успешен, обыграв "Уралмаш" со счётом 89:79. Но впереди у них новая схватка.

Сейчас "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, а УНИКС — третье. Питерский клуб тренирует знаменитый испанский специалист Хавьер Паскуаль, ранее работавший в "Барселоне". Ведущие роли в команде принадлежат игрокам с богатым опытом выступлений в НБА и Евролиге — Дуэйну Бэйкону, Ксавьеру Муну, Омари Спеллмену и Алексу Пойтрессу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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