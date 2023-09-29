Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

В Казани представили концепцию Соборной мечети на Волге

В Казани представили проект строительства Соборной мечети, а также план благоустройства прилежащей к ней территории. Сооснователь архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» Николай Ляшенко представил эскизы задумки на архитектурной конференции «Диалоги».

Напомним, что ранее строительство Соборной мечети бло перенесено с территории бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Адмиралтейскую слободу. Как считает Ляшенко, участок на берегу Волги носит депрессивный характер, хоть и является перспективным.

С его слов, на прилежащей к будущей мечети территории появятся исламский образовательный и общественный многофункциональный центр. Участок также могут застроить многоквартирными и частными домами, сообщает inkazan.ru.