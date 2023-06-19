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"У людей должно быть чувство патриотизма": глава Челнов призвал людей самостоятельно высаживать деревья

Магдеев призвал жителей Набережных Челнов самим сажать деревья в своих дворах
"У людей должно быть чувство патриотизма": глава Челнов призвал людей самостоятельно высаживать деревья

Anastasia Podgornaya

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Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании обратился к жителям города и призвал их самостоятельно заниматься озеленением своих дворов. Поводом для такого заявления стала фотография, на которой представители руководства города занимаются высадкой деревьев во дворе. Наиль Магдеев заявил, что у людей должно быть чувство патриотизма к своей территории.

Глава Набережных Челнов призвал людей, когда к ним во двор приходят озеленять, выходить и поддерживать инициативу.

- Я думаю, что 9−10 деревьев можно выйти посадить в субботний или воскресный день. Или нельзя? Если нельзя, начальников направим, где ленятся это сделать. Направим группу волонтеров, - отметил он.

Наиль Магдеев также напомним, что им лично были высажены десятки саженцев, чем он крайне гордится. Он заявил, что готов провести мастер-классы для тех, кто не умеет этого делать.

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