Трудовую деятельность начал в 2007 году: стало известно, кого назначили главой префектуры «Старый город»

В Казани 8 сентября назначили главу префектуры «Старый город»

Префектура «Старый город» была возглавлена Айратом Фаизовым, который до этого занимал должность замглавы администрации Советского района Казани. Сегодня он был представлен коллективу Рустемом Гафаровым.

Айрат Фаизов окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер», а после также получил дополнительное образование в Корпоративном университете «Сбербанка». Позже мужчина прошел повышение квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО», в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ и Учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС РТ.

Трудовую деятельность Фаизов начал в 2007 году в КГТУ - работал техником. После он занимал должность методиста и директора вышей школы молодежи УВУ. С 2021 по 2023 год он работал в должности замглавы администрации Советского района Казани. Мужчина женат и воспитывает двоих дочерей.