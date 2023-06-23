"Трогательная история про медвежонка": в Казани сегодня пройдет вечерний кинопоказ
Мэрия Казани
В амфитеатре парка жилого района Салават Купере сегодня, 23 июня, пройдет вечерний кинопоказ под открытым небом. Смотреть будут фильм "Приключения Паддингтона".
В сообщении Дирекции парков и скверов Казани отмечается, что это забавная и трогательная история про медвежонка Паддингтона, который приехал из глубинки Перу в Лондон, чтобы обрести здесь семью и стать английским джентльменом.
Начало запланировано на 20:30. Организаторы настоятельно рекомендуют взять с собой плед и теплые вещи.