"Трогательная история про медвежонка": в Казани сегодня пройдет вечерний кинопоказ

В амфитеатре парка в Салават Купере в Казани 23 июня пройдет вечерний кинопоказ

В амфитеатре парка жилого района Салават Купере сегодня, 23 июня, пройдет вечерний кинопоказ под открытым небом. Смотреть будут фильм "Приключения Паддингтона".

В сообщении Дирекции парков и скверов Казани отмечается, что это забавная и трогательная история про медвежонка Паддингтона, который приехал из глубинки Перу в Лондон, чтобы обрести здесь семью и стать английским джентльменом.

Начало запланировано на 20:30. Организаторы настоятельно рекомендуют взять с собой плед и теплые вещи.