Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон

Тело казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон", где он проводил занятия. Рядом лежал пакет с веществом.

На странице в соцсети у 34-летнего Марселя больше 5 тыс. подписчиков. Мужчина рассказывал у себя в ВК, что ранее он окончил Нахимовское военно-морское училище.

Известно, что у казанца имеется судимость за наркотики. В квартире, в которой преподавал Марсель, и было найдено его тело на коврике под одеялом.

Около местного жителя был пакетик с непонятным веществом. В настоящее время находка направлена на экспертизу. Помимо этого, специалисты обнаружили упаковки из-под зиплоков. Есть версия, что тренер также распространял наркотики, а умер от передозировки, пишет Mash Iptash.

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