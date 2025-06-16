Татарстанцам рассказали, как превратить умную колонку в домашний телефон

Цифровая экосистема МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер.



Номер активируется онлайн без физической сим-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться Яндекс Станцией как домашним телефоном.



«В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей», — комментирует генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.