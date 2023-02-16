Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым

В Татарстане простились с погибшим в боях за Павловку в зоне СВО 25-летним Никитой Решетниковым

В Татарстане простились с 25-летним Никитой Решетниковым, погибшим в боях за Павловку в зоне проведения специальной военной операции. В последний путь бойца проводили в Набережных Челнах.

Погиб татарстанец в декабре прошлого года. Похоронили его на Аллее Славы автограда.

Никита Решетников работал в ПАО "КАМАЗ". Коллеги Никиты говорят, что он был очень добрым, ответственным и отзывчивым человеком.

Ранее ProKazan писал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал Орден Мужества вдове погибшего в СВО военного.