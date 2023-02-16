Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым
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В Татарстане простились с 25-летним Никитой Решетниковым, погибшим в боях за Павловку в зоне проведения специальной военной операции. В последний путь бойца проводили в Набережных Челнах.
Погиб татарстанец в декабре прошлого года. Похоронили его на Аллее Славы автограда.
Никита Решетников работал в ПАО "КАМАЗ". Коллеги Никиты говорят, что он был очень добрым, ответственным и отзывчивым человеком.
Ранее ProKazan писал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал Орден Мужества вдове погибшего в СВО военного.