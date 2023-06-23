"Таких в России больше нет!": в Казани хотят сохранить знаменитые Шуховские башни и перенести их в парк

В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни

Помощница раиса РТ Олеся Балтусова сообщила в телеграм-канале "Наследие городов", что знаменитые казанские башки, возведенные по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, будут стараться сохранить, хоть они и были признаны аварийными Ростехнадзором. Сейчас они расположена на территории Казанского порохового завода, но специалисты хотят перенести их в парк и подбирают возможные способы осуществить задуманное.

Авторы телеграм-канала, который посвящен инженерному искусству и наследию России, также отметили ценность Шуховских башен в Казани. Они заявили, что одна из башен обладает особой ценностью, так как сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, каких в России больше нет.