Новости Казани
· Полина Модестова

"Таких в России больше нет!": в Казани хотят сохранить знаменитые Шуховские башни и перенести их в парк

В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни
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Помощница раиса РТ Олеся Балтусова сообщила в телеграм-канале "Наследие городов", что знаменитые казанские башки, возведенные по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, будут стараться сохранить, хоть они и были признаны аварийными Ростехнадзором. Сейчас они расположена на территории Казанского порохового завода, но специалисты хотят перенести их в парк и подбирают возможные способы осуществить задуманное.

Авторы телеграм-канала, который посвящен инженерному искусству и наследию России, также отметили ценность Шуховских башен в Казани. Они заявили, что одна из башен обладает особой ценностью, так как сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, каких в России больше нет.

- Если Казань сохранит самую ценную башню Шухова - это будет подвиг! - заявляют эксперты.

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