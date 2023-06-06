Так ничего и не поменялось: Гиниятуллин подвел итоги за пять лет "мусорной" реформы
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Замруководителя исполкома татарстанской столицы Искандер Гиниятуллин заявил, что за пять лет, которые прошли с начала проведения федеральной "мусорной" реформы, в Казани не появилось ничего нового. Из семи обязательств региональных операторов по строительству объектов обращения с твердыми коммунальным отходами было выполнено лишь одно - была построена вторая карта полигона на улице Химической, сообщает «БИЗНЕС Online». При этом, он также добавил, что на стадии выполнения сейчас находятся еще два пункта: идет строительство второй очереди полигона "Восточный" и мусоросжигательного завода от "РТ-Инвеста".
Однако, невыполненными остаются четыре обязательства с 29 объектами инфраструктуры:
- 19 мусороперегрузочных станций;
- 4 мусоросортировочных станций;
- 3 межмуниципальных полигона;
- 3 экологических технопарка для переработки вторсырья, один из которых возле МСЗ.
Замруководителя исполкома Казани напомнил, что невыполнение регоператором мероприятий терсмехы привело к сверхнормативному перенакоплению отходов на действующем полигоне на улице Химической.