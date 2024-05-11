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Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Сын бывшего руководителя МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, Рустем Галявов, покинул должность руководителя Государственной инспекции труда в Татарстане.

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Сын бывшего руководителя МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, Рустем Галявов, покинул должность руководителя Государственной инспекции труда в Татарстане. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Официальных заявлений об отставке не поступало, однако информация о Галявове-младшем уже удалена с сайта организации.

Причины его ухода до конца не ясны. СМИ утверждают, что несколько недель назад оперативники допрашивали двоих подчиненных Галявова по вопросам госзакупок. Претензии были выдвинуты в их адрес. Не было претензий к самому Галявову, однако он решил написать заявление об уходе по собственному желанию.

Отметим, что его отец, Асфан Галявов, 17 лет возглавлял МУП "Метроэлектротранс", однако в 2022 году был поставлен под домашний арест. Его обвиняли в финансовых нарушениях, связанных с использованием средств, выделенных на обучение сотрудников. В итоге удалось договориться о штрафе. В настоящее время он руководит "Таткоммунэнерго".

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