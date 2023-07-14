Строят трассу ливневой канализации: в Казани будет перекрыто движение по двум улицам
Оксиния Самринова
В Казани будет временно ограничено движение по двум улицам: Заводской и Галиаскара Камара. Связана эта мера со строительством трассы ливневой канализации.
В Комитете внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что с 24 по 30 июля будет полностью и частично закрыта проезжая часть по вышеуказанным улицам.
Отмечается также, что с 30 июля по 12 августа полностью перекроют проезд в районе здания №41 на улице Заводской. С 13 по 16 августа будет частично перекрыта проезжая часть возле здания №3.