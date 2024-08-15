Стало известно, какие объекты достроят к саммиту БРИКС в Казани 22 октября

К саммиту БРИКС могут достроить некоторые строения. Об этом рассказал Минстрой РТ Марат Айзатуллин.

Теперь известно, когда будет введен в эксплуатацию детский парк на берегу реки Казанки — 30 августа 2024 года. В настоящее время работы там проделаны на 89%, сейчас специалисты сажают деревья, занимаются газоном и брусчаткой.

8 апарт-отелей около Миллениума, по информации министра, будут уже готовы к мероприятию. Строительство практически завершено.

При этом, время сдачи нового здания Театра имени Камала в региональной столице неизвестно. Объект должны были сдать в следующем году, вот только затем срок уменьшили до конца 2024 года. В мае оказалось, что раис республики попросил сдать театр к саммиту.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа 2024 года, выступит «Моя Мишель».