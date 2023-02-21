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· Алина Алмакаева

"Спасибо всем, кто помог": Как казанцы собирали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции

Жители Казани собрали большое количество гуманитарной помощи для пострадавших в Турции
"Спасибо всем, кто помог": Как казанцы собирали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции

Фото: КФУ

Студенты Казанского федерального университета активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений в Турции. Несколько десятков студентов КФУ задействованы в качестве волонтеров в Генеральном консульстве Республики Турция в Казани, где открыт пункт приема гумпомощи.

В холле учреждения все заставлено коробками. Вещей было так много, что сотрудники консульства обратились за помощью к волонтерам-студентам, в том числе из Казанского федерального университета. Примечательно, что волонтерскую помощь оказывают не только студенты родом из Турции. Также активно в работу включились и представители Азербайджана и Татарстана.

В первую очередь они оказывают помощь в сортировке по коробкам вещей и продуктов, приносимых неравнодушными татарстанцами, в том числе сотрудниками КФУ. В дальнейшем груз будет отправлен в Москву. Уже оттуда партия гуманитарной помощи будет поступать в Турцию.

Студентка Института международных отношений КФУ Гюнель Азизова в эти дни помогает в сортировке вещей для нуждающихся пострадавших от землетрясения.

«Мы сортируем вещи, которые приносят местные жители. Приносят абсолютно все: детскую одежду, зимние куртки, взрослую одежду, средства гигиены, сухой паек, термосы, обогреватели, зарядные устройства, обувь, – рассказала она. – Все это мы упаковываем в коробки, а парни загружают в «Газели».

Как отметил аспирант ИМО Казанского университета, уроженец Турции Осман Юрдакал, он воспринял трагедию, как свою собственную, и захотел хоть как-то помочь пострадавшим в результате землетрясения. Поэтому все последние три дня трудится в качестве волонтера в консульстве. Здесь же он намерен провести и ближайшие выходные дни.

«Я был в приятном шоке, что откликнулись не только турки. Здесь много ребят из Азербайджана, Дагестана, Татарстана. Я поражен, насколько отзывчивыми оказались студенты из других стран», – признался он.

Еще один студент ИМО Коч Гирай Барын из Турций сообщил, что в настоящее время в консульстве работают порядка 100 добровольцев, многие из них представляют Казанский университет.

«Мы проводим благотворительную кампанию в нашем Генеральном консульстве. Здесь очень много представителей азербайджанской диаспоры, татар и русских, которые добровольно помогают Турции и турецким студентам в сборе гуманитарной помощи. Мои друзья с факультета тоже здесь с нами», – сообщил он.

По оценке студента КФУ, произошедшее землетрясение – одна из ужасных катастроф, которые когда-либо происходили в мире.

«Спасибо всем, кто помог, сделал пожертвования и выразил свои соболезнования», – сказал Коч Гирай Барын.

Руководитель Центра арабской культуры «Аль Хадара», доцент Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений Аль-Аммари Мохаммед Салех подчеркнул, что на призыв о сборе гуманитарной помощи для сирийского народа откликнулись многие татарстанцы.

«Никто не остался равнодушным. Со всей республики ежедневно привозили помощь. Сотни студентов Казанского федерального университета сортировали и упаковывали вещи в коробки и мешки. Сегодня мы отправляем груз в Москву, в посольство Сирии», – сообщил профессор КФУ.

Всего собрано 140 мешков и 87 коробок с гуманитарной помощью для Сирии. В основном это детская теплая одежда, детское питание, одеяла, зимняя одежда для взрослых и др. Кроме того, отправлено порядка 30 канистр с моющими средствами.

Ранее сообщалось, что студенты КФУ помогают в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Напомним, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Позже еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп. В Турции после землетрясения в Кахраманмараше зарегистрировали 78 повторных подземных толчков. По предварительным данным, погибли сотни человек, тысячи – пострадали. Как отмечают турецкие сейсмологи, землетрясение может стать одним из самых разрушительных в стране за последнее время.

«На территории Турции Аравийская плита сталкивается с Евразийской. Вся территория Турции разделена на мощные разломы. Центральная часть страны относительно несейсмоактивная, тем не менее там тоже могут быть землетрясения. А вот западная, восточная части страны – очень сейсмоактивные зоны. Нынешнее достаточно мощное землетрясение произошло на границе между Сирией и Турцией», – сказал директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев.

Как отметил в интервью Центру медиакоммуникаций КФУ Айрат Латыпов, землетрясение в Турции можно с уверенностью причислить к сильным, магнитуда достигала 7,4 балла.

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