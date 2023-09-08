Создадут 4 тысяч рабочих мест: в РТ хотят создать кластер по производству микроэлектроники

В Татарстане планируют создать кластер по производству микроэлектроники в «Иннополисе»

Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщи на международном форуме «РОСТКИ» о планах создать кластер по производству микроэлектроники в Татарстане, на территории особой экономической зоны «Иннополис».

Площадка станет одной из наиболее мощных в России. На данный момент было выделено 60 гектаров земли для развития данного кластера. Уже ведутся процедуры, которым связаны с юридическими аспектами.

Соглашение о создании кластера было подписано в июне 2023 года в ходе Петербургского международного экономического форума между Правительством Татарстана и Группой компаний «Элемент». Отмечается, что открытие площадки позволит создать больше четырех тысяч высокотехнологичных рабочих мест.