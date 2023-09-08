Новости Казани
· Полина Модестова

Создадут 4 тысяч рабочих мест: в РТ хотят создать кластер по производству микроэлектроники

В Татарстане планируют создать кластер по производству микроэлектроники в «Иннополисе»
Создадут 4 тысяч рабочих мест: в РТ хотят создать кластер по производству микроэлектроники

pixabay

Подписаться в Telegram

Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщи на международном форуме «РОСТКИ» о планах создать кластер по производству микроэлектроники в Татарстане, на территории особой экономической зоны «Иннополис».

Площадка станет одной из наиболее мощных в России. На данный момент было выделено 60 гектаров земли для развития данного кластера. Уже ведутся процедуры, которым связаны с юридическими аспектами.

Соглашение о создании кластера было подписано в июне 2023 года в ходе Петербургского международного экономического форума между Правительством Татарстана и Группой компаний «Элемент». Отмечается, что открытие площадки позволит создать больше четырех тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

«Внес значительный вклад»: в Татарстане ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли

Интересное в Казани

день назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани

решётка с сеткой против насекомых установка

Лонгриды

9 часов назад

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Интересное в Казани

3 дня назад

“Хочу жить за городом”: что необходимо знать каждому, кто решится переехать в пригород Казани

пересадка деревьев машиной цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

Новости Казани

день назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Новости Казани

день назад

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Новости Казани

13 часов назад

Площадь территории - 23,6 га: в Казани планируют блокированную застройку вдоль Ноксы

Новости Казани

день назад

Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка
Новости Казани
2 дня назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Казани

час назад

Предприятию не хватает 350 кондукторов: в Казани активно внедряют бескондукторную систему оплаты

Новости Казани

час назад

Возводят напорную канализацию: в Казани ограничат движение по Магистральной

Новости Казани

2 часа назад

Пройдет на высоком и результативном уровне: в Казань на саммит БРИКС и БРИКС+ приедет Си Цзиньпин

Новости Казани

2 часа назад

В августе показали новый фильм: инклюзивная киношкола Казани набирает учеников
Будут торговать на 15 площадках: в Казани 9 сентября начинается сезон ярмарок
Новости Казани
43 минуты назад

Будут торговать на 15 площадках: в Казани 9 сентября начинается сезон ярмарок

Важное в РТ

3 часа назад

Крупный российский банк надеется на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Изучат основы ислама: в Татарстане набирают слушателей в «Школу одного дня»

Новости Татарстана

4 часа назад

Будет состоять из пяти этапов: для подростков с ОВЗ проведут обучение предпринимательству
Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года
Интересное в Казани
4 дня назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года