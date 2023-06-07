Составили три протокола: в Казани оштрафовали туристов за отдых на Голубых озерах

В Казани на Голубых озерах оштрафовали туристов на сапбордах

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам сообщили о выявленных нарушениях в сфере природопользования на Голубых озерах. Территория заповедных мест живописна, в связи с чем она является объектом постоянного и пристального внимания администраций заказников. Большое количество незаконного природопользования выявляется именно во время проведения рейдов и обходов.

Во время последнего рейда на территории заказника сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам составили три административных протокола по статье 8.39 КоАП за проезд и стоянку механических транспортных и проливающих средств. Водителям и отдыхающим на сапбордах объяснили, что они нарушили особый охранный режим заказника.

Напомним, что территория "Голубых озер" является запретной для катания на плавательных средствах, в том числе на лодках и сапбордах. Помимо этого, здесь запрещена любая деятельность, которая приводит к уничтожению природных ресурсов.