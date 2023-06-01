Новости Казани
· Полина Модестова

Соединят красивым мостиком: в Казани в одном саду возведут православный храм и мечеть

Минниханов 1 июня дал старт строительству мечети на территории ДРКБ в Казани
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Раис Татарстана сегодня, 1 июня, дал старт строительству мечети, а также храма, расположенного на территории ДРКБ.

Как сообщает телеграм-канал "ТАТМЕДИА", к строительству духовного комплекса "Тихий сад" приступили на территории больницы. Сегодня, 1 июня, была заложена Рустамом Миннихановым с главами конфессий капсула в основании будущего комплекса.

В саду будет построена мечеть и православный храм. Площадь каждого из сооружений, по плану, - 10 на 10 квадратных метров. В планах - открыть комплекс через год, в День защиты детей 2024 года.

Раис РТ Рустам Минниханов подробно изучил макет будущего комплекса и выступил с предложением соединить мечеть с храмом красивым мостиком, чтобы подчеркнуть единение религий, существующее в Татарстане.

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