Собственников не нашли: в Казани демонтируют незаконно установленные объекты
Вадим Афанасьев
В Казани будут снесены три самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. В список также попали 22 металлических гаража.
Демонтировать будут торговые объекты по адресам:
- Актайская, у дома №1№
- Авангардная, у дома №171а;
- Вишневского, у дома №51/1.
Собственники объектов так и не были установлены, однако власти все же требуют от них выполнить предписание добровольно до 9 октября. Если этого сделано не будет, что объекты демонтируют в принудительном порядке с 10 октября 2023 года и до 7 января 2024 года.
Помимо того, планируется и демонтаж металлических гаражей по следующий адресам:
- Молодежная, у дома №10;
- Челюскина, у дома №68а;
- Воровского, у дома №83;
- Дементьева, у дома №33В.