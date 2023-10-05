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Собственников не нашли: в Казани демонтируют незаконно установленные объекты

В Казани демонтируют более 20 незаконно установленных гаражей и три торговых объекта
Собственников не нашли: в Казани демонтируют незаконно установленные объекты

Вадим Афанасьев

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В Казани будут снесены три самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. В список также попали 22 металлических гаража.

Демонтировать будут торговые объекты по адресам:

  • Актайская, у дома №1№
  • Авангардная, у дома №171а;
  • Вишневского, у дома №51/1.

Собственники объектов так и не были установлены, однако власти все же требуют от них выполнить предписание добровольно до 9 октября. Если этого сделано не будет, что объекты демонтируют в принудительном порядке с 10 октября 2023 года и до 7 января 2024 года.

Помимо того, планируется и демонтаж металлических гаражей по следующий адресам:

  • Молодежная, у дома №10;
  • Челюскина, у дома №68а;
  • Воровского, у дома №83;
  • Дементьева, у дома №33В.
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