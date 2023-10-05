Собственников не нашли: в Казани демонтируют незаконно установленные объекты

В Казани демонтируют более 20 незаконно установленных гаражей и три торговых объекта

В Казани будут снесены три самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. В список также попали 22 металлических гаража.

Демонтировать будут торговые объекты по адресам:

Актайская, у дома №1№

Авангардная, у дома №171а;

Вишневского, у дома №51/1.

Собственники объектов так и не были установлены, однако власти все же требуют от них выполнить предписание добровольно до 9 октября. Если этого сделано не будет, что объекты демонтируют в принудительном порядке с 10 октября 2023 года и до 7 января 2024 года.

Помимо того, планируется и демонтаж металлических гаражей по следующий адресам: