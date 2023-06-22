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Снизили скорость и сузили проезжую часть: в Татарстане на автодороге ввели ограничения

На участках М-7 в Татарстане в июне 2023 года сузили проезжую часть и ограничили скорость
Снизили скорость и сузили проезжую часть: в Татарстане на автодороге ввели ограничения

Ольга Подольская

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В пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" сообщили, что на двух участках автомобильной дороги М-7 в Татарстане была ограничена максимальная допустимая скорость, а также сужена проезжая часть. Речь в данном случае идет о двух отрезках: с 786-го по 794-й километр и с 814-го по 824- километр.

Скорость была ограничена до 50 км/ч. Вышеуказанные участки проходят по трем районам республики - Высокогорскому, Зеленодольскому и Пестречинскому.

Обращаясь к водителям, специалисты просят заблаговременно выбирать маршрут движения, учитывать введенные ограничения, чтобы исключить возможность возникновения заторов на участках трассы М-7.

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