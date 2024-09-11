Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Только что стало известно из телеграм-канала Mash Iptash о том, что на проспекте Победы огнем охвачена квартира на 17 этаже.

Как рассказали свидетели, которые находились около места происшествия, там слышны крики. Спасатели уже работают на месте.

Не так давно мы говорили, что в казанском ЖК «Весна» подросток едва не стал жертвой аварии на питбайке, уклоняясь от погони

Молодой гонщик мчался на высокой скорости и, пытаясь зайти в поворот, потерял контроль и врезался в бордюр. Однако после падения он не растерялся: быстро надев обувь, юноша стремительно покинул место происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Челнах на пересечении ул. Беляева и Раскольникова появилась видеозапись серьезной аварии с участием питбайка и Haval. Оказалось, что питбайкер без прав поехал на «красный» сигнал светофора. Малый транспорт после удара разорвало напополам.