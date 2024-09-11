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ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах

Оказалось, что питбайкер без прав поехал на «кр...

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В Челнах на пересечении ул. Беляева и Раскольникова появилась видеозапись серьезной аварии с участием питбайка и Haval. Ролик опубликован на канале Iptash.

В телеграме можно увидеть, что удар был настолько сильный, что после дорожного происшествия водитель малого транспорта и его пассажир вылетели, парураз перевернулись в воздухе и оказались на траве.

Оказалось, что питбайкер без прав поехал на «красный» сигнал светофора. Его и знакомую с переломами и с другими травмами госпитализировали. Выяснилось, что потерпевшим по 18 лет. Малый транспорт после удара разорвало напополам.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы.

По этому факту организована проверка по статье 263 УК РФ. Проверку также и начала местная транспортная прокуратура.

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