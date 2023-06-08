Слишком плотная застройка: в ЖК Казани "Изумрудный город" не будут строить школу

В Казани в ЖК «Изумрудный город» не построят школу из-за плотной застройки

Глава администрации Вахитовского и Приволжского района Альбер Салихов рассказал, что в ЖК "Изумрудный город" в Казани не могут построить школу. Связано это с большой плотностью застройки. Он отметил, что здесь нет свободных участков, однако есть вариант решения проблемы - школа в Салмачах, где в прошлом году были проведены ремонтные работы.

Помимо этого, Альбер Салихов отметил, что в Салмачах проектируется пристрой к существующей школе, которая была отремонтирована в прошлом году. После завершения работ по проектированию проект отправят на экспертизу, а далее будут запрошены средства на его реализацию. Он отметил также, что большое количество школ нуждаются в подобных пристроях. С его слов, это более рациональное решение проблемы, нежели строительство новых школ.