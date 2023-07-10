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· Полина Модестова

Скончался до приезда скорой: в Казани на пункте металлоприема придавило рабочего

В Казани на пункте металлоприема в июле 2023 года придавило рабочего
Скончался до приезда скорой: в Казани на пункте металлоприема придавило рабочего

pixabay

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На участке территории металлоприемного пункта, который расположен на улице Родина в Казани, 7 июля 2023 года погиб человек. Как сообщают в СУ СК, при проведении работ по разгрузке металлических труб произошло падение стрелы манипулятора на работника пункта. В результате от полученных повреждений скончался 47-летний мужчина еще до приезда скорой помощи.

По факту случившегося следственными органами Следственного комитета РФ по Татарстану было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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