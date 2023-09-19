Самому возрастному ученику 63 года: Минниханов и Арипов посетили школу 21 в Казани

Минниханов и Арипов 18 сентября посетили школу 21 в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили в столице республики Школу 21.

Делегация Узбекистана смогла узнать о принципах работы кампуса. В школах такого типа на сегодняшний день по России обучаются четыре тысячи человек, из которых больше 900 студентов в Казани.

Возраст учеников самый разные. К примеру, самому молодому студенту сейчас 17 лет, а вот самому возрастному - 63 года. География студентов охватывает не только Россию, но и еще пять стран, в числе которых и Республика Узбекистан.

Напомним, что ранее было подписано соглашение ио расширении сети кампусов и открытии филиала в Ташкенте.