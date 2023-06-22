"Рустам Минниханов утвердил изменения в законе": в Татарстане госслужащим разрешили управлять коммерческими организациями

В Татарстане Рустам Минниханов разрешил госслужащим управлять коммерческими организациями

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в законе "О государственной гражданской службе Республики Татарстан". Государственные служащие теперь имеют возможность принимать безвозмездное участие в управлении коммерческими организациями. Закон подписали накануне.

В соответствии с утвержденными правками, чиновники теперь имеют право управлять коммерческими организациями в качестве членов коллегиального органа управления. Юридическое лицо при этом должно иметь форму публично-правовой компании, либо же государственной компании или госкорпорации.

В Татарстане государственные служащие теперь имеют полное право принимать участие в управлении организацией в порядке, который был установлен кабинетом министров республики, если в федеральном законе не установлено иное.