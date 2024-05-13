Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

Подписаться в Telegram

В Татарстане в 2023 году в эксплуатацию было введено 3,4 млн квадратных метров недвижимости, что примерно составляет 0,85 квадрата на одного жителя. Республика заняла 16 место в России по количеству введенного в эксплуатацию жилья.

Общий объем сданной недвижимости региона составил 3,1% от общей площади по стране, что на 11,1% больше, чем годом ранее, когда было сдано всего 3,055 млн квадратных метров жилья.

В среднем на одного жителя Татарстана приходится 29,6 квадрата помещений, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 28,8 квадратных метров на человека.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Важное в РТ

2 минуты назад

Проживание в отелях Казани после майских праздников подешевело на 21%

уничтожение тараканов связь консультация

Новости Казани

день назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Новости Татарстана

день назад

Силовики Казани готовятся работать больше

покраска шлемов мотоциклов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

23 часа назад

В Казани сбили подростка на самокате

Новости Казани

день назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

Новости Казани
час назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новости Казани

17 минут назад

РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

2 часа назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая

Новости Казани

2 часа назад

Загрузка отелей Казани на майские праздники составила 83%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
3 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ потеплеет до +20 градусов

Новости Казани

4 часа назад

За 7 дней в казанских трамваях и троллейбусах поймано 135 зайцев

Новости Казани

4 часа назад

В Казани построят два компостных полигона для органических отходов
Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
3 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом