РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

В Татарстане в 2023 году в эксплуатацию было введено 3,4 млн квадратных метров недвижимости, что примерно составляет 0,85 квадрата на одного жителя. Республика заняла 16 место в России по количеству введенного в эксплуатацию жилья.

Общий объем сданной недвижимости региона составил 3,1% от общей площади по стране, что на 11,1% больше, чем годом ранее, когда было сдано всего 3,055 млн квадратных метров жилья.

В среднем на одного жителя Татарстана приходится 29,6 квадрата помещений, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 28,8 квадратных метров на человека.