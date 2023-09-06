Родители часто заезжают к ребенку: в Татарстане активно занимаются квартирным вопросом для детей-сирот

В Татарстане за год планируют обеспечить жильем более 900 детей-сирот старше 18 лет

В этом году в Татарстане планируют обеспечить жильем 930 детей-сирот, рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Она отметила, что сейчас больше двух тысяч человек, возраст которых от 18 лет, нуждаются в жилье. В прошлом году, с ее слов, участие в федеральной программе позволило предоставить 600 жилых помещений детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

Благоустроенное жилье приобретается в несколько городах Татарстана - в Казани, Чистополе, Набережных Челнах, Нурлате, Кукморе, Нижнекамске, Лениногорске, а также в Тукаевском, Сабинском и Лаишевском районах.

Министр отметила, что отдельная проблема - вопрос сохранения квартир в надлежащем виде. С ее слов, очень часто родители, лишенных своих прав в отношении ребенка и ведущие маргинальный образ жизни, заезжают в выданную ему квартиру.