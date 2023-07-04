"Рисунки наносились стихийно": в Казани в парке "Урам" под «Миллениумом» стирают граффити

В парке «Урам» в Казани под «Миллениумом» стирают граффити

К экстрим-парке Казани "Урам" стирают работы художников, которые были расположены под мостом "Миллениум", сообщают очевидцы в группе Вконтакте "GraffitiManiaChallenge (расскажи о граффити)". На опубликованных фотографиях видно, что стирается работе местных художников Георгия Куринова и Дамира Бозика, созданная в 2022 года.

На новость отреагировала мэрия Казани, сообщив, что сейчас ведется ремонт моста Миллениум, в результате чего все его несущие опры необходимо зашпаклевать, что и приводит к тому, что рисунки закрашиваются.

Отмечается также, что рисунки наносились стихийно, без согласования или концепции, так как территория была для них доступна.

- Как только все ремонтные работы будут завершены, эта площадка вновь станет открытой.

В посте обратили внимание на популяцию местных ласточек, беспокоясь, что она может оказаться под угрозой. Однако в мэрии обратили внимание, что участки, где расположены гнезда, пока трогать не будут.