Решается вопрос с датой установки: в Казани выбрано место для памятника Девятаеву

Памятник Девятаеву возведут возле речпорта в Казани

В мэрии рассказали, что было выбрано место для памятника Герою Советского союза Михаилу Девятаеву. Он будет размещен слева от главного здания речного порта, возле здания хозяйственного корпуса, напротив линейного отделения полиции. На данный момент ведутся подготовительные работы, в которые войдет благоустройство прилегающий территорий. Точная дата установки памятника неизвестна.

Идея возведения памятника Михаилу Девятаеву принадлежит председателю совета национально-культурной автономии мордвы Татарстана Наталье Сабитовой.

Она еще в 2020 году в ходе одного из круглых столов в рамках подготовки к Году родной языка и народного единства заявила, что, так как советский летчик-истребитель трудился в Казанском речном порту, его семья хотела бы, чтобы памятник установили именно там.