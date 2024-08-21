Ремонт стационара больницы №18 в Казани выполнен на 34%

Около больницы №18 в Казани специалисты начали готовиться к строительству приемно-диагностического отделения. Об этом изданию ProGorodChelny рассказали в управлении здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все готово только на 34%.

Работы планируют окончить в 2025 году.

В отделении появится приемный покой, главное стерилизационное отделение, камера для дезинфекции, раздевалки, душевые и многое другое.

Сейчас в городе также идет капитальный ремонт в городской больнице №16 и клинической больнице под номером 2. В них ремонт практически закончен.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана с 1 сентября 2024 года, ученикам школ запретят использовать мобильники. Это правило будет введено уже в этом учебном году. Об этом рассказали в Министерстве образования РТ.