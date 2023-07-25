Ремонт подошел к концу: в Казани завершили работы на улице Кулахметова

Ремонт улицы Кулахметова завершили в Казани в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Казани подошел к концу ремонт на улице Кулахметова Кировского и Московского районов города. Протяженность участка - 1,1 км. На дороге уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади, превышающей 27 тысяч квадратных метров. Помимо этого, были отремонтированы тротуары, общая площадь которых - 4 814 квадратных метра.

Помимо этого, был выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения: были построены остановочные карманы, установлены остановочные павильоны, дорожные знаки, пешеходный переход со светофором, пешеходное ограждение и нанесена дорожная разметка.

В этом году в рамках дорожного нацпроекта в республике выполнят и ремонт 221,8 км дорог регионального значения, 37,1 мки дорог Казанской агломерации.