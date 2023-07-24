Ремонт необходим 73: в Казани в доме-памятнике на Большой Красной отремонтируют крышу

В Казани в доме-памятнике №59 по улице Большой Красной отремонтируют крышу

На улице Большой Красной в доме №59, который является объектом культурного наследия, построенном в 1935 году, будет отремонтирована крыша. Для этого в 2023 году разработают проектную документацию, сообщил Василий Лысачкин, председатель Комитета ЖКХ, на аппаратном совещании.

В программу капремонта жилого фонда на 2023 годы вошли два дома-объекта культурного наследия, в числе которых и усадьба Сухановых на Ульянова-Ленина. Здесь будет отремонтирована система холодного водоснабжения, электрика, система водоотведения, фасад и крыша. Работы проведут и в доме №5 на Театральной - ранее здесь уже начали ремонтировать кровлю. Всего в Казани 149 домов-объектов культурного наследия, из которых ремонт необходим 73.