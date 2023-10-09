Разместят туристическую навигацию: в Казани появятся тактильные карты для туристов с ОВЗ

В Старо-Татарской слободе в Казани появятся тактильные карты для туристов с ОВЗ

На территории Старо-Татарской слободы в Казани появится 46 новых элементов туристической навигации, в числе которых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут установлены по проекту «Туристический код Старо-Татарской слободы».

Как рассказала сегодня на деловом понедельнике председатель Комитета по развитию туризма Исполкома Казани Дарья Санникова, перед ними стояла задача анализа территории на предмет размещения элементов туристической навигации. В ходе работы были проведены совещания, обходы с экскурсоводами, туроператорами и жителям игода, а после были выработаны рекомендации по внешнему виду, информативности и адаптации для маломобильных групп населения.

Было принято решение о расширении линейки туристической навигации с трех до шести видов. Если ранее в Старо-Татарской слободе можно было увидеть только карты, указатели, пюпитры, то сейчас здесь же будут устанавливать тактильные макеты и карты, информационные стенды единого фирменного стиля.