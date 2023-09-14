Раздали 1,5 миллиона бесплатных обедов: в Казани пятилетний юбилей отметил «Приют человека»

В Казани «Приют человека» 13 сентября отметил пятилетие

В Татарстане подвели итоги пятилетней работы благотворительного проекта «Приют человека». За это время волонтеры раздали около 1,5 миллиона бесплатных горячих обедов, помогали одеждой, давай кров, а также спасли тысячи жизней. В центе Казани накануне прошло торжественное мероприятие, посвящённое юбилею фонда.

Директор проекта «Приют человека» Александр Суханов рассказал, что в 2018 месте на месте, где сейчас расположен филиал благотворительной организации, был заброшенный пустырь, который облюбовали бездомные, из-за чего здесь и была организована центральная точка приюта. Тогда здесь установили лишь три вагончика, один из которых использовался для раздачи еды, второй - как склад для продуктов, а третий - склад для одежды.

Как рассказал спикер, благотворительный проект начинался только с раздачи еды - 30 порций в день. При этом, с его слов 90% приходивших в приют не были бездомными. Это были нуждающиеся граждане: пенсионеры, многодетные, малоимущие, погорельцы. Тогда к основателям проекта и пришло осознание того, что нужны не только горячие обеда, а многогранная помощь.

Постепенно в приюте появились социальная баня, секонд-хенд, парикмахерская. Стали подключаться юристы и психологи, а также представители духовенства. Тогда началась помощь людям с восстановлением документов, оформлением пенсии и инвалидности, трудоустройством. Людям стали предоставлять временный ночлег.

Помимо того, за время реализации проекта больше 500 человек по собственному желанию прошли кодировку от химической зависимости после общения с психологами. Проект также был отмечен главой РТ Рустамом Миннихановым. По его указу было выделено здание для обустройства общежития, где в скором времени проведут капремонт.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что здесь человек, у которого нет документов, даже не называя своей фамилии, может получить социальную помощь.

На торжественном мероприятии были вручены благодарственные письма, а для всех нуждающихся организовали медобслуживание, консультации психолога и юриста, услуги парикмахера, раздачу горячей еды и продуктовых наборов, сообщает «Татар-Информ».