Разбили тарелку на удачу: был презентован сериал с известными актерами Татарстана

ТНВ презентовал сериал «Юллар чатында» с известными артистами Татарстана

Кинокомпания "Ватан 21" презентовала накануне, 15 июня, новый сериал "Юллар чатында". Церемония проходила на съемочной площадке в пригороде Казани. В ней принимали участие генеральный директор ТНВ Ильнат Аминов, а также режиссер сериала Алмаз Акберов и артисты. На удачу была разбита традиционная тарелка.

Картина состоит из 20 серий. Главные роли в них исполнили известные артисты республики. Сериал расскажет об автозаправочной станции, событиях и жизненных ситуациях, которые там происходят. Именно здесь пересекается большое количество путников. Каждый из них приходит со своим опытом, своими проблемами и радостями, а также в разном настроении и преследуя разные цели.

Главные роли в сериале были исполнены актерами ТГАТ имени Камала Ильдусом Ахметзяновым, Искандером Хайруллиным, Раушаном Мухаметзяновым и другими.