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· Полина Модестова

Расскажут о пользе и вреде деревьев: жителей Казани приглашают на лекцию и пикник

Команда «Том Сойер Феста» приглашает жителей Казани на пикник и лекцию о деревьях
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Команда "Том Сойер Феста" приглашает всех желающих на пикник, а также на лекцию про деревья. Гостей обещают напоить чаем из настоящего самовара, а также присутствующих ждет некий "сюрприз".

В телеграм-канале проекта говорится, что на лекции выступит дендролог Александр Матюха. Он расскажет слушателям о том, какие деревья полезны, а какие нет, а также о том, как правильно их срезать.

Мероприятие состоится в эту субботу, 8 июля 2023 года. Начало в десять часов утра. Лекцию проведут за деревянным домом на улице Волково, 80/21.

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