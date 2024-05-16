Рашид Рахимов рассказал о возможном продлении контракта с казанским «Рубином»

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов может продлить контракт с клубом. На данный момент никаких документов еще не подписано, однако происходит активная работа над этим вопросом и поддерживается постоянное общение с президентом клуба, у которого у тренера имеются очень хорошие отношения.

Рахимов возглавил "Рубин" в прошлом сезоне. На данный момент казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.