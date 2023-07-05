Рядом склад с пластиком: в промзоне Казани вспыхнул жуткий пожар

На открытой территории в промзоне в Казани 4 июля загорелись деревянные поддоны

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили о пожаре, который произошел накануне ночью. В 22:53 4 июля 2023 года поступило сообщение о возгорании в промзоне Казани, в Приволжском районе, на Яшь Кыч, 6. Известно, что подразделения Казанского гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС.

В момент прибытия спасателей на место происшествия происходило горение деревянных поддонов на открытой территории. Помимо этого, рядом расположилось складское здание, внутри которого хранились пластиковые изделия. Локализовать пожар удалось в 23:23, а ликвидировать открытое горение - в 23:55. К счастью, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.