Радэль Замалтдинов впервые принял участие в драке в составе «Ак Барса»

Игрок казанского хоккейного клуба Радэль Замалтдинов подрался в матче. Игра проходила в Казани, и инцидент произошел на пятой минуте.



В одном из эпизодов игры Замалтдинов столкнулся с защитником Рафаэлем Бикмуллиным. Замалтдинов продолжил атаку, игнорируя падение соперника на лёд. Бикмуллин вынужден был уйти с поля, так как травмы оказались значительными, и врачи оперативно помогли ему уйти в раздевалку.



Замалтдинов признался, что почувствовал сильное напряжение и хотел показать свою решимость в матче. Он сказал, что конфликт возник в процессе игры, и после матча участники обсудили произошедший инцидент.

Несмотря на то произошедшее, матч завершился победой команды из Казани со счётом 3:1.