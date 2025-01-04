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Радэль Замалтдинов впервые принял участие в драке в составе «Ак Барса»

Игрок казанского хоккейного клуба Радэль Замалт...

ХК «Ак Барс»

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Игрок казанского хоккейного клуба Радэль Замалтдинов подрался в матче. Игра проходила в Казани, и инцидент произошел на пятой минуте.

В одном из эпизодов игры Замалтдинов столкнулся с защитником Рафаэлем Бикмуллиным. Замалтдинов продолжил атаку, игнорируя падение соперника на лёд. Бикмуллин вынужден был уйти с поля, так как травмы оказались значительными, и врачи оперативно помогли ему уйти в раздевалку.

Замалтдинов признался, что почувствовал сильное напряжение и хотел показать свою решимость в матче. Он сказал, что конфликт возник в процессе игры, и после матча участники обсудили произошедший инцидент.
Несмотря на то произошедшее, матч завершился победой команды из Казани со счётом 3:1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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