"Работы выполнялись в круглосуточном режиме": в Казани отремонтировали разворотную петлю в Речном порту

В июне 2023 года в Казани отремонтировал разворотную петлю в Речном порту

В Казани в июне отремонтировали разворотную петлю в Речном порту. Службой путевого хозяйства "Метроэлектротранс" было заменено 120 метров пути. Текущие и капитальные работы выполнялись в круглосуточном режиме.

Сообщается, что на кантовочном узле по улице Мусина специалисты демонтировали два стрелочных перевода, а также заменили стрелочный перевод на петле Халитова-1 и сто метров рельсов в районе Ломжинской.

Помимо этого, был заменен 41 дефектный рельс, 564 деревянных шпалы и 200 путевых тяг. Согласно результатам прохода путеизмерительной тележки, как сообщает МУП "Метроэлектротранс", работы по выправке пути провели на участках, длинна которых 15 км.