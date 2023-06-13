Пытаются обезопасить людей: в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Татарстане до 23 июня продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Специалисты Гидрометцентра по Республике Татарстан решили продлить штормовое предупреждений в связи с повышенной пожароопасностью лесов. Продление стало уже восьмым в регионе.

Напомним, что прошлое предупреждение действовало в РТ до 12 июня. Однако, с 13 по 23 июня высокая пожароопасность 4 и 5 класса в лесах все еще сохраняется на территории республики. Поэтому будут продолжать действовать меры предосторожности и ограничения. Их цель - минимизация рисков возникновения пожаров, а также сохранение безопасности в регионе.