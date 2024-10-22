Путин пошутил, что Моди понимает его и без переводчика

Глава государства Владимир Владимирович Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии пошутил, что уровень отношений президентов такой, что он думал, что его смогут понять и без переводчика.

Встреча состоялась в региональной столице Татарстана во время саммита БРИКС. Мероприятие сопровождалось переводом.

Премьер Индии оценил слова президента Российской Федерации, и оба мужчины рассмеялись, пишет ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Украины приметило то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил прибыть в Россию на саммит, вместо встречи в Швейцарии по поводу Украины.

Не так давно президент форума БРИКС Пурнима Ананд говорила, что визит генсека ООН в Казань показывает, что объединение - важно для западных государств.

Напомним, саммит состоится в 22 по 24 октября.