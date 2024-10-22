Министерство иностранных дел Украины приметило то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил прибыть в Россию на саммит, вместо встречи в Швейцарии по поводу Украины. Такая публикация появилась в социальной сети X украинского ведомства.

Не так давно президент форума БРИКС Пурнима Ананд говорила, что визит генсека ООН в Казань показывает, что объединение - важно для западных государств.

Как рассказал специалист, 22 октября Казань будет «самым безопасным местом...», и многие президенты приедут в столицу Татарстана.

Напомним, саммит состоится в 22 по 24 октября.

Ранее мы писали о том, что глава Китая Си Цзиньпин прибыл в региональную столицу Республики Татарстан, чтобы принять участие в саммите БРИКС. В местном аэропорту гостя встретил Рустам Минниханов, премьер-министр региона Алексей Песошин и глава города Ильсур Метшин.