МИД Украины обиделся на Гутерреша за решение приехать в Казани
Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Украины приметило то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил прибыть в Россию на саммит, вместо встречи в Швейцарии по поводу Украины. Такая публикация появилась в социальной сети X украинского ведомства.
Не так давно президент форума БРИКС Пурнима Ананд говорила, что визит генсека ООН в Казань показывает, что объединение - важно для западных государств.
Как рассказал специалист, 22 октября Казань будет «самым безопасным местом...», и многие президенты приедут в столицу Татарстана.
Напомним, саммит состоится в 22 по 24 октября.
Ранее мы писали о том, что глава Китая Си Цзиньпин прибыл в региональную столицу Республики Татарстан, чтобы принять участие в саммите БРИКС. В местном аэропорту гостя встретил Рустам Минниханов, премьер-министр региона Алексей Песошин и глава города Ильсур Метшин.
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