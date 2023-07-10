Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Пассажиры рейса Сочи-Казань провели ночь в аэропорту из-за отмены полетов

Пока в Казани стоит знойная жара, в Сочи пришли обильные ливни и штормы. В результате непогода стала препятствием для перелетов. Многие пассажиры, собиравшиеся лететь рейсом Сочи-Казань были вынуждены остаться ночевать в здании аэропорта.

Всего прошлой ночью было задержано около 17 рейсов. Некоторые командиры приняли решение не рисковать и подыскали запасные аэродрому. К утру 10 июля ситуация наладилась и самолеты все-таки стали отправляться по назначенным направления.

Аэропорт Сочи сейчас работает, однако затоплены дороги в Адлерском районе, из-за чего людям трудно добраться до него. Жителей Казани по приезде ждут настоящие климатические качели, так как, пока в Сочи шторм, в столице Татарстана аномальная жара, отмечает kazan.aif.ru.