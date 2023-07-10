Новости Казани
· Полина Модестова

Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Пассажиры рейса Сочи-Казань провели ночь в аэропорту из-за отмены полетов
Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

pixabay

Подписаться в Telegram

Пока в Казани стоит знойная жара, в Сочи пришли обильные ливни и штормы. В результате непогода стала препятствием для перелетов. Многие пассажиры, собиравшиеся лететь рейсом Сочи-Казань были вынуждены остаться ночевать в здании аэропорта.

Всего прошлой ночью было задержано около 17 рейсов. Некоторые командиры приняли решение не рисковать и подыскали запасные аэродрому. К утру 10 июля ситуация наладилась и самолеты все-таки стали отправляться по назначенным направления.

Аэропорт Сочи сейчас работает, однако затоплены дороги в Адлерском районе, из-за чего людям трудно добраться до него. Жителей Казани по приезде ждут настоящие климатические качели, так как, пока в Сочи шторм, в столице Татарстана аномальная жара, отмечает kazan.aif.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начало новой недели татарстанцам могут испортить дожди и грозы

Полезное

12 часов назад

Человечество готово к переменам

хорошая служба по уничтожению тараканов

Новости Казани

12 часов назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Важное в РТ

3 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

монтаж мягкой кровли цена в Москве

Новости Казани

9 часов назад

Парень упал на нее с тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Новости Татарстана

3 часа назад

Похолодает до 9 градусов: в Татарстан на смену жаре придут низкие температуры

Новости Татарстана

день назад

Нырнул и не всплыл: В Татарстане водолазы нашли тело утонувшего молодого человека

Лонгриды

12 часов назад

Цветов на всех не хватило: как прошел праздник «Иван Купала» в Татарстане в этом году

Новости Казани

7 часов назад

Скончался до приезда скорой: в Казани на пункте металлоприема придавило рабочего
Лонгриды
4 часа назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Новости Татарстана

час назад

Делают ремонт: в Челнах временно перекрыли улицу Гидростроителей

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

час назад

В состязании могут принимать участие профессиональные спортсмены и любители: в Казани хотят провести Игры долголетия

Важное в РТ

2 часа назад

Фан-парк «Сбер Экспо» начал работу на ХIV Летней Сбербанкиаде в Казани
Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды
Новости Казани
6 минут назад

Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Новости Казани

3 часа назад

Движение ограничат на несколько месяцев: в Казани до 30 октября нельзя будет проехать по Ершова

Важное в РТ

4 часа назад

Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2

Важное в РТ

7 часов назад

При оплате по QR-коду Сбера клиенты Альфа-Банка начали получать кешбэк
Даже в высокий спрос, даже в пятницу вечером: теперь казанцы могут заказывать еду из ресторанов с бесплатной экспресс-доставкой
Интересное в Казани
4 дня назад

Даже в высокий спрос, даже в пятницу вечером: теперь казанцы могут заказывать еду из ресторанов с бесплатной экспресс-доставкой