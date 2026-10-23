Как часто стирать шторы: 3 простых ориентира по комнатам и ткани

Со шторами всё не так очевидно, как кажется. На здоровье это напрямую не влияет, но многие замечают: даже чистые на вид занавески со временем собирают пыль, запахи и обычную городскую грязь. Я и сам долго вспоминал о них только во время большой уборки, пока не заметил, что на кухне ткань у окна устаёт заметно быстрее, чем в гостиной.

Ориентируйтесь на комнату, а не только на календарь

Главная ошибка — стирать все шторы по одному графику. Условия в комнатах слишком разные, и ткань загрязняется неравномерно.



Кухонные шторы обычно требуют внимания чаще всего. Они впитывают запахи, собирают мельчайшие капли жира и пыль, поэтому стирка примерно раз в 1–2 месяца выглядит разумно.



В спальне и детской занавески обычно стирают реже — примерно раз в 2–3 месяца. Там меньше жира и копоти, но пыль всё равно накапливается.



Плотные портьеры в гостиной могут спокойно дождаться стирки раз в 4–6 месяцев, если между стирками снимать с них пыль.



Если окна выходят на оживлённую дорогу, ткань загрязняется быстрее даже в «спокойной» комнате. Тут лучше смотреть не на дату, а на реальное состояние полотна.



Лайфхак: если не хотите держать всё в голове, привяжите уход за шторами к понятным бытовым делам. Кухонные — вместе с мытьём вытяжки, шторы в спальне — вместе со сменой сезонного текстиля.

Я нашёл похожие рекомендации на одном из российских сайтов о доме и уборке, и на практике это действительно работает лучше, чем стирка «два раза в год для всего сразу». Универсального графика тут просто нет.

Смотрите на ткань и не спешите с горячей водой

Даже правильная частота не поможет, если после стирки штора сядет, перекосится или выйдет из машинки мятой так, будто её специально скрутили. Поэтому режим важен не меньше самого факта стирки.



Плотные хлопковые и льняные ткани обычно стирают при температуре не выше 40 °C и на небольших оборотах отжима — около 400–600.



Тонкие синтетические ткани вроде органзы, вуали и полиэстера лучше переносят деликатный режим около 30 °C.



Для деликатных занавесок отжим лучше уменьшить или вовсе отключить, чтобы не получить жёсткие заломы.



Жидкие средства для стирки часто удобнее сухих: они проще выполаскиваются из ткани и реже оставляют следы в переплетении нитей.



Лайфхак: перед стиркой снимите все крючки и жёсткие элементы, а тонкие шторы положите в мешок для стирки. Я однажды поленился это сделать и потом отдельно разбирался с перекрученной шторной лентой — времени ушло больше, чем на подготовку.

Если на ярлыке есть указания производителя, лучше всё-таки ориентироваться на них в первую очередь. Когда ярлыка уже нет, я бы выбирал самый щадящий режим из разумных: штора не футболка, её лучше недостирать, чем испортить за один заход.

Между стирками тоже нужен уход

Многим кажется, что если шторы не стирать, то и делать с ними ничего не нужно. На деле несколько простых действий заметно продлевают им опрятный вид.



Регулярно снимайте пыль с плотных портьер пылесосом с мягкой насадкой, если ткань это позволяет.



Проветривайте комнату и не допускайте, чтобы шторы неделями висели в постоянной сырости у приоткрытого окна.



Кухонные занавески лучше держать подальше от зоны активной готовки, если позволяет планировка.



Если ткань выцвела от солнца, не стоит ждать от стирки чудес: она освежит полотно, но не вернёт ему новый вид полностью.



Лайфхак: после стирки не пересушивайте шторы. Достаньте их слегка влажными и повесьте обратно на карниз. У меня этот способ сработал лучше утюга: складки расправились сами, а возни стало заметно меньше.

Кстати, именно этот приём я раньше недооценивал. Казалось, что мокрая ткань будет выглядеть неряшливо, но через несколько часов всё обычно выравнивается куда аккуратнее, чем после долгой глажки наспех.

Когда пора стирать раньше срока

Иногда шторы просят стирку задолго до намеченной даты, и это видно без всяких сложных правил.



Ткань стала заметно тяжелее на ощупь и хуже драпируется.



Появился стойкий запах кухни, пыли или затхлости.



На свету видно сероватый налёт, хотя явных пятен нет.



После проветривания свежесть в комнате держится недолго.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше стирала шторы только весной и осенью, а кухонные висели до последнего. Потом попробовала делать это чаще, примерно раз в пару месяцев, и комната сразу стала ощущаться свежее. Больше всего удивило, что внешне ткань казалась чистой, а вода после стирки была совсем не такой».

Если коротко, шторы не стоит отправлять в стирку строго по одному шаблону. На кухне они загрязняются быстрее, в спальне и гостиной — медленнее, а деликатные ткани требуют особенно спокойного режима. Самый удобный подход — смотреть и на комнату, и на материал, и на то, как шторы ведут себя между стирками. Тогда дом выглядит опрятнее, а сами занавески служат дольше.