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· Полина Модестова

Прошла презентация проекта: в Казани открылась первая благоустроенная по программе "Наш двор" территория

В Казани открылась первая благоустроенная территория по программе "Наш двор"
Прошла презентация проекта: в Казани открылась первая благоустроенная по программе "Наш двор" территория

Администрация Казани

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В поселке Дербышки открылась первая территория, которая была отремонтирована в 2023 году по республиканской программе "Наш двор". Она включает 12 многоквартирных домов, в которых проживают больше тысячи человек. Здесь 1 июня проходила презентация проекта "Нескучное лето КазанДА", а также первого в Татарстане "Хобби-бокса" для детей и подростков.

Клуб будет работать в будние дни с 10:00 до 19:00, а все творческие и технические мастер-классы, дворовые игры, интеллектуальные соревнования и интерактивные мероприятия с ведущими и аниматорами будут бесплатными. "Хобби бокс" будет ездить в поселки Дербышки, Вознесенское, Салмачи, Вишневка, Привольный, в Салават Купере и ЖК «Радужный».

С жителями сегодня пообщались раис Татарстана Рустам Минниханов, Мэр Казани Ильсур Метшин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РФ Марат Айзатуллин. Они также осмотрели двор и посетили разные площадки.

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