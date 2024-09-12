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Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Вечером 11 сентября 2024 гола, тело местного жи...

Катя Царева

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15-летний молодой человек, который исчез пару дней назад, к сожалению, был найден умершим. По информации портала «Татар-информ», ребенок утонул в водоеме.

Вечером 11 сентября 2024 гола, тело местного жителя в одежде было обнаружено в реке Казанке. Обстоятельства жуткого случая сотрудникам полиции только предстоит установить.

Напомним, юный Илья Кашафутдинов перестал отвечать на звонки с 10 сентября 2024 года. Парень он вышел из дома и исчез.

Ранее мы писали о том, что стало известно из телеграм-канала Mash Iptash о том, что на проспекте Победы в региональной столице Республики Татарстан огнем охвачена квартира на 17 этаже.

Как рассказали свидетели, которые находились около места происшествия, там слышны крики. Спасатели уже работают на месте.

Выяснилось, что в доме вспыхнули кухня и коридор.

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